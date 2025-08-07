Чесалин: Ларионову с таким составом СКА по силам дойти до финала

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Чесалин поделился ожиданиями от результатов СКА в новом сезоне.

— Какая команда удивила в межсезонье?

— Наверное, всеми обсуждаемый СКА. Каждая метла метёт по-новому, и будет интересно посмотреть на команду. Какой хоккей они предложат, в принципе, понятно, но какой будет результат? Очень удивило, что в клубе полностью поменялась структура. Думаю, Ларионову по силам с таким составом дойти до финала. Тут главное — психология молодёжи и как её настроит Игорь Николаевич. Думаю, он ребятам развяжет руки, и будет интересный хоккей. С таким зрелищным хоккеем зрителей на домашней арене ещё добавится. Поэтому будет по силам бороться за медали, — заявил Чесалин.