Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»

«Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии

«Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба, опубликовав видео.

Напомним, ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.

Материалы по теме
Пресс-служба «Куньлуня» болельщикам: все истории когда-нибудь заканчиваются. Спасибо всем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android