«Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба китайского клуба, опубликовав видео.

Напомним, ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.