Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клуб НМХЛ «Хорс Подольск» сообщил о закрытии команды

Клуб НМХЛ «Хорс Подольск» сообщил о закрытии команды
Аудио-версия:
Комментарии

Клуб Национальная молодёжная хоккейная лига сообщил о закрытии команды, сообщает пресс-служба.

«Друзья, с сожалением сообщаем о закрытии хоккейной команды ХК «Хорс Подольск». Данное фундаментальное решение стало вынужденным шагом в связи с полным отсутствием интереса к развитию команды и отсутствием поддержки со стороны администрации городского округа.

Несмотря на все наши усилия, направленные на развитие хоккея, участие в соревнованиях и популяризацию спорта на различных территориях, мы не встретили отклика со стороны тех, кто мог бы реально повлиять на сохранение и развитие проекта.

Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении всего этого пути: игроков, родителей, поклонников, партнёров. Ваша вера и поддержка всегда вдохновляют нас двигаться вперёд. Нам искренне жаль, что потенциал, труд и любовь к хоккею оказались не востребованы в родном городе», — сказано в сообщении команды.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Официально
«Витязь» исключён из состава участников КХЛ до сезона-2029/2030
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android