Клуб НМХЛ «Хорс Подольск» сообщил о закрытии команды

Клуб Национальная молодёжная хоккейная лига сообщил о закрытии команды, сообщает пресс-служба.

«Друзья, с сожалением сообщаем о закрытии хоккейной команды ХК «Хорс Подольск». Данное фундаментальное решение стало вынужденным шагом в связи с полным отсутствием интереса к развитию команды и отсутствием поддержки со стороны администрации городского округа.

Несмотря на все наши усилия, направленные на развитие хоккея, участие в соревнованиях и популяризацию спорта на различных территориях, мы не встретили отклика со стороны тех, кто мог бы реально повлиять на сохранение и развитие проекта.

Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении всего этого пути: игроков, родителей, поклонников, партнёров. Ваша вера и поддержка всегда вдохновляют нас двигаться вперёд. Нам искренне жаль, что потенциал, труд и любовь к хоккею оказались не востребованы в родном городе», — сказано в сообщении команды.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.