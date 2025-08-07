В «Шанхай Дрэгонс» подробно рассказали об изменениях бренда

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» подробно рассказала об изменениях бренда.

«В сезоне-2025/2026 в Западной конференции Чемпионата КХЛ будет выступать клуб «Шанхай Дрэгонс» — преемник пекинского «Куньлунь Ред Стар». Клуб меняет не только дислокацию и название, но и логотип, основные цвета, а также философию бренда.

Дракон — традиционный символ силы и удачи в Китае, одно из четырёх легендарных небесных существ китайской космологии (дракон, феникс, черепаха, белый тигр), олицетворяющее восточное направление.

Дракон как архетипический символ Китая в российском восприятии несёт в себе не угрозу, а уважение и восхищение. Использование этого образа подчёркивает беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, в том числе в сфере культуры и спорта. Символично, что два города, которые будут связаны с клубом — Шанхай и Санкт-Петербург, — являются официальными городами-побратимами с 1988 года. «Шанхай Дрэгонс» — современный «культурный мост» между двумя цивилизациями, двумя народами, а его символика легко прочитывается на всех уровнях.

Образ дракона как легендарного существа в полной мере соответствует амбициям клуба — как на спортивной арене, так и за её пределами. Дракон — символ максимального полёта и высших целей. Команда, формируемая из лучших хоккеистов, будет представлять собой уникальный по качеству проект — как с точки зрения спорта, так и с точки зрения географии. Новый клуб будет играть на лучшей арене одного из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурга, а спустя определённое время продолжит своё выступление уже в Шанхае. «Шанхай Дрэгонс» — это не только спортивное заявление, но и культурное позиционирование. Дракон — не просто маскот, а символ максимализма и высших стандартов всего, что связано с клубом, от спортивных результатов до маркетинга», — сказано в сообщении команды.