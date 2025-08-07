«Корень требований остался неизменным». Форвард ЦСКА Соркин — о работе с Никитиным

Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от первых дней сборов команды в Минске и высказался о работе с главным тренером клуба Игорем Никитиным.

— Пока у нас идёт втягивающий режим, нагрузки не запредельные. Летом я катался, в начале июля вышел на лёд, потихоньку привыкал, чтобы к сборам подойти в нормальной форме. Со всеми новичками команды где-то уже пересекались раньше, в основном — в сборной. Идёт процесс знакомства, притираемся.

— Ты уже знаком с Игорем Валерьевичем Никитиным по работе в ЦСКА. Помнишь его требования, изменились ли они?

— Корень требований остался неизменным с тех лет, возможно, только какие-то детали подкручиваются постоянно. Работать с Игорем Валерьевичем интересно, мне всё нравится.

— Чего ожидаешь от команды в наступающем сезоне?

— Какие могут быть ожидания? У нас есть цель, её все знают, и мы должны к ней стремиться. Поэтому будем работать, чтобы достичь её, — цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.