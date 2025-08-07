Скидки
Три россиянина вошли в топ-5 проспектов «Колорадо» в преддверии сезона по версии сайта НХЛ

Комментарии

Журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Колорадо Эвеланш» наступающего сезона.

В список вошли три российских игрока: защитник Михаил Гуляев (первая строчка в рейтинге, 31-й выбор на драфте), вратарь Илья Набоков (четвёртая строчка в рейтинге, 38-й выбор на драфте) и форвард Никита Прищепов (пятая строчка в рейтинге, 217-й выбор на драфте).

Гуляев в прошлом сезоне провёл в регулярке за «Авангард» 67 матчей, где записал на свой счёт 15 (7+8) очков. В плей-офф он сыграл 13 игр, забросил одну шайбу и отдал две передачи. Илья Набоков за «Металлург» сыграл 49 матчей, где одержал 23 победы с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,22. Прищепов выступал за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ и записал на свой счёт 23 (9+14) очка в 51-й встрече.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Колорадо Эвеланш» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Михаил Гуляев (защитник);
2. Гэвин Бриндли (нападающий);
3. Шон Беренс (защитник);
4. Илья Набоков (вратарь);
5. Никита Прищепов (нападающий).

