Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отстранённый за допинг Каменев заявил, что Игорь Никитин ждёт его в ЦСКА

Отстранённый за допинг Каменев заявил, что Игорь Никитин ждёт его в ЦСКА
Комментарии

Нападающий столичного ЦСКА Владислав Каменев, временно отстранённый из-за положительного допинг-теста, прокомментировал назначение Игоря Никитина на пост главного тренера армейского клуба.

— Игорь Никитин возглавил ЦСКА. Уже успели пообщаться?
— Да, после назначения Игорь Валерьевич позвонил. Мы обменялись парой фраз, он выразил мне поддержку и сказал, что ждёт меня.

— А в целом что думаешь о его назначении?
— Для ЦСКА огромный плюс, что клуб вернул такого тренера обратно. Я правда очень рад, что Никитин теперь главный тренер ЦСКА, — приводит слова Каменева Legalbet.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта 2025 года.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Владислав Каменев впервые прокомментировал ситуацию с допингом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android