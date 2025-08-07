Отстранённый за допинг Каменев заявил, что Игорь Никитин ждёт его в ЦСКА

Нападающий столичного ЦСКА Владислав Каменев, временно отстранённый из-за положительного допинг-теста, прокомментировал назначение Игоря Никитина на пост главного тренера армейского клуба.
— Игорь Никитин возглавил ЦСКА. Уже успели пообщаться?
— Да, после назначения Игорь Валерьевич позвонил. Мы обменялись парой фраз, он выразил мне поддержку и сказал, что ждёт меня.
— А в целом что думаешь о его назначении?
— Для ЦСКА огромный плюс, что клуб вернул такого тренера обратно. Я правда очень рад, что Никитин теперь главный тренер ЦСКА, — приводит слова Каменева Legalbet.
Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта 2025 года.