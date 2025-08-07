Скидки
Бывший пресс-секретарь ИИХФ критически высказался о ребрендинге «Куньлуня»

Бывший пресс-секретарь ИИХФ Шимон Шемберг критически высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар». Напомним, сегодня стало известно, что китайский клуб будет называться «Шанхай Дрэгонс».

«Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» переименован в «Шанхай Дрэгонс». Домашние матчи команда проведёт в Санкт-Петербурге. Что связывает клуб с Китаем или Шанхаем, мне неясно», — написал Шемберг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».

