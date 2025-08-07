Суд обязал «Салават» выплатить долг в размере 163 млн «дочке» благотворительного фонда

Суд обязал «Салават Юлаев» выплатить 163 млн рублей долга компании «Иремель-Инвест», сообщает «БИЗНЕС Online». Арбитражный суд Республики Башкортостан выдал исполнительный лист «Иремель-Инвест» для обращения к приставам и принудительного выполнения мирового соглашения, подписанного между компанией и клубом в июле.

Заседание, прошедшее сегодня, 7 августа, посетила только представитель «Иремель-Инвест». Согласно мировому соглашению, клуб обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей и накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке (26% годовых) с момента обращения. Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признаёт за собой задолженность.

Напомним, компания обратилась в суд для взыскания суммы 22 мая 2025 года. В июле стороны пришли к мировому соглашению, оно было подписано 23 июля, по нему клуб обязался оплатить всю сумму до 29 июля, однако этого не произошло.

«Иремель-Инвест» — дочерняя компания благотворительного фонда «Урал». Напомним, что БФ также через суд пытается взыскать с клуба задолженность в размере 106,4 млн рублей. В конце июля стороны также пришли к мировому соглашению, однако условия клубом не были выполнены. 9 июля «Урал» подал иск о принудительном исполнении мирового соглашения, заседание назначено на 8 августа.