Мичков и Марченко — в списке вингеров, которые могут войти в топ-20 сезона по версии НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список крайних нападающих, которые по итогам следующего сезона могут войти в топ-20 вингеров.

В список вошли российские игроки: форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко.

«Матвей будет играть под руководством Рика Токкета, который предоставит Мичкову немного больше свободы в атаке, чем при предыдущем тренере Джоне Торторелле. Вне льда Мичков должен чувствовать себя комфортнее в Северной Америке, в том числе лучше владея английским языком. Сложите всё это, и сезон с 30 голами и 75-80 очками выглядит вполне реальным, как и место в топ-20», — сказано в статье.

Кроме россиян, в список вошли: Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес Кингз»), Коул Кофилд, Юрай Слафковски (оба — «Монреаль Канадиенс»), Дилан Гюнтер, Джон Петерка (оба — «Юта Мамонт»), Мэтт Нис («Торонто Мэйпл Лифс»), Алекси Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»).