Главная Хоккей Новости

Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина вместе с семьёй

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина вместе с семьёй. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба, опубликовав фотографии хоккеиста.

Напомним, 39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».

Ранее хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива» прошли традиционный медосмотр перед стартующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

