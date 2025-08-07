Скидки
«Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные». Быков — о «Шанхай Дрэгонс»

«Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные». Быков — о «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переформатировании клуба «Куньлунь», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

«Искусственный подход – это опыт, который провела лига. Теперь все будут прекрасно понимать, каким образом нужно формировать и создавать регламент. Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные в стране. Да, хотели помочь, развить международный отношения, но проект нужно дорабатывать очень серьёзно. Наверняка думали, что всё пройдет гладко, но это всегда непросто. КХЛ — серьёзный проект, в которым нужно уважать правила, регламент и традиции», — цитирует Быкова Odds.

