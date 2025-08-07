«Не видел подобного». Исхаков — о разговоре с руководством ЦСКА после 0:7 от «Металлурга»

Бывший нападающий ЦСКА Руслан Исхаков высказался о разговоре с руководством армейского клуба после разгромного поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 0:7.

— После 0:7 от «Металлурга» у команды был серьёзный разговор с руководством клуба. Насколько он произвёл на вас впечатление?

— То, что после игры в раздевалку спустилось всё руководство клуба, — для меня это было впервые. Конечно, всё было по делу, и считаю, что, несмотря на то что у нас были победы перед этим матчем, команде не хватало целостности игры. Те победы мы не заслуживали, нам где‑то везло, где‑то хорошо сыграли вратари. Этот разговор с руководством произошёл не просто так, нас пришли ругать не из‑за одного поражения — всё к этому шло. Но для меня такое было в диковинку, не видел подобного в Америке, Европе. Да, были поражения, но 0:7 я ещё никогда в жизни не проигрывал, было печально, — приводит слова Исхакова «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнее межсезонье Исхаков пополнил состав «Металлурга».