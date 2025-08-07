Скидки
«Не видел подобного». Исхаков — о разговоре с руководством ЦСКА после 0:7 от «Металлурга»

Бывший нападающий ЦСКА Руслан Исхаков высказался о разговоре с руководством армейского клуба после разгромного поражения от магнитогорского «Металлурга» со счётом 0:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x3)     0:3 Михайлис (Петунин, Джонсон) – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов, Михайлис) – 39:53 (5x4)    

— После 0:7 от «Металлурга» у команды был серьёзный разговор с руководством клуба. Насколько он произвёл на вас впечатление?
— То, что после игры в раздевалку спустилось всё руководство клуба, — для меня это было впервые. Конечно, всё было по делу, и считаю, что, несмотря на то что у нас были победы перед этим матчем, команде не хватало целостности игры. Те победы мы не заслуживали, нам где‑то везло, где‑то хорошо сыграли вратари. Этот разговор с руководством произошёл не просто так, нас пришли ругать не из‑за одного поражения — всё к этому шло. Но для меня такое было в диковинку, не видел подобного в Америке, Европе. Да, были поражения, но 0:7 я ещё никогда в жизни не проигрывал, было печально, — приводит слова Исхакова «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнее межсезонье Исхаков пополнил состав «Металлурга».

