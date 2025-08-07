Скидки
Пашков — о ребрендинге «Куньлуня»: репутация вечного аутсайдера не красила китайский спорт

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ребрендинг «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

«Наличие в КХЛ китайского клуба — это хорошо для развития хоккея. Плюс взаимоотношения с Китаем не на последнем месте. Если же говорить по существу, то команда много лет является аутсайдером. Видимо, руководство это не устраивает, вот и решили что-то делать. Тут надо было либо закрывать проект, либо серьёзно вложиться материально и профессионально.

Репутация вечного аутсайдера не украшает китайский спорт, который всегда имел большие достижения и занимал самые высокие места во многих видах, в том числе олимпийских. Продолжать такую линию не стоило, никому это не было нужно. Так что эта, так сказать, революция может стать первым шагом. Остаётся лишь подождать, какими будут следующие шаги», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

