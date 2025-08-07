Евгений Артюхин поделился ожиданиями от результатов «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от результатов «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне.

«Сможет ли «Шанхай Дрэгонс» после ребрендинга преобразиться не только медийно, но и по-спортивному? Я думаю, да. Во-первых, много что в клубе поменялось. Появились громкие имена, в том числе подписание главного тренера. Галлан — хороший, знаменитый специалист. Я так смотрю, команда находится, в принципе, в стадии формирования, может быть, ещё кто-то придёт из интересных имён. В этом году «Шанхай», несомненно, составит конкуренцию командам КХЛ за выход в плей-офф», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».