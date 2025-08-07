Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Артюхин поделился ожиданиями от результатов «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне КХЛ

Евгений Артюхин поделился ожиданиями от результатов «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне КХЛ
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от результатов «Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне.

«Сможет ли «Шанхай Дрэгонс» после ребрендинга преобразиться не только медийно, но и по-спортивному? Я думаю, да. Во-первых, много что в клубе поменялось. Появились громкие имена, в том числе подписание главного тренера. Галлан — хороший, знаменитый специалист. Я так смотрю, команда находится, в принципе, в стадии формирования, может быть, ещё кто-то придёт из интересных имён. В этом году «Шанхай», несомненно, составит конкуренцию командам КХЛ за выход в плей-офф», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».

Материалы по теме
Пашков — о ребрендинге «Куньлуня»: репутация вечного аутсайдера не красила китайский спорт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android