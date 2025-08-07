Скидки
Два хоккеиста покинули минское «Динамо»

Комментарии

Пресс-служба минского «Динамо» заявила, что расторгнуты пробные контракты с нападающим Богданом Белкиным и защитником Александром Яценко. Хоккеисты отправляются в «Динамо-Шинник».

19-летний Богдан Белкин в минувшем сезоне провёл за «Динамо-Шинник» 53 встречи, в которых записал на свой счёт 34 (15+19) очка. 19-летний Александр Яценко также выступал за «Динамо-Шинник», где в 52 матчах набрал 42 (15+27) очка.

Напомним, в среду, 6 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местное «Динамо» принимало клуб Всероссийской хоккейной лиги «Магнитка». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержало «Динамо».

Комментарии
