Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«То, что они переезжают с места на место — стратегия клуба, видимо». Михайлов — о «Шанхае»

«То, что они переезжают с места на место — стратегия клуба, видимо». Михайлов — о «Шанхае»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

«К участию китайского клуба в КХЛ отношусь нормально. А то, что они переезжают с места на место — стратегия клуба, видимо. Не думаю, что смена имиджа и стиля как-то повлияет на игру и задачи команды. Дай бог, чтобы я ошибался. В любом случае говорить пока рано. Некоторые команды уже закончили комплектацию, другие ещё в процессе. Кто готов к сезону, увидим в первый месяц чемпионата», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее о переформатировании клуба «Куньлунь» высказался бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Материалы по теме
«Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные». Быков — о «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android