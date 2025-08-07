«То, что они переезжают с места на место — стратегия клуба, видимо». Михайлов — о «Шанхае»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

«К участию китайского клуба в КХЛ отношусь нормально. А то, что они переезжают с места на место — стратегия клуба, видимо. Не думаю, что смена имиджа и стиля как-то повлияет на игру и задачи команды. Дай бог, чтобы я ошибался. В любом случае говорить пока рано. Некоторые команды уже закончили комплектацию, другие ещё в процессе. Кто готов к сезону, увидим в первый месяц чемпионата», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Ранее о переформатировании клуба «Куньлунь» высказался бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.