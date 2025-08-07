Скидки
В сборной Швеции ответили на вопрос, может ли Бекстрём сыграть на Олимпиаде

Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам ответил на вопрос, может ли экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз», а ныне нападающий «Брюнеса» Никлас Бекстрём сыграть на Олимпиаде в Италии.

«Конечно, мы будем за ним следить. Прежде всего, очень приятно, что Бэки достаточно здоров, чтобы снова играть. Вряд ли бы он вернулся, если бы не чувствовал, что может внести свой вклад. Так что для хоккея Швеции, для шведской лиги это здорово», — приводит слова Халлама сайт НХЛ.

Бекстрём за свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 очка (271+762) в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.

