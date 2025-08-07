Скидки
«Это будет морально непростой период». Быков — о возможно последнем сезоне Овечкина в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможно последнем сезоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алексанрда Овечкина в НХЛ.

— Как думаете, какие цели будут у Овечкина в свой, вероятнее всего, последний сезон в НХЛ?
— Овечкин провёл впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг. Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться. Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — цитирует Быкова «Матч ТВ».

