Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов рассказал о знакомстве с Павлом Дацюком в «Детройте»

Игорь Ларионов рассказал о знакомстве с Павлом Дацюком в «Детройте»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о знакомстве с бывшим форвардом Павлом Дацюком во время игры за «Детройт Ред Уингз».

«Я, наверное, сейчас вернусь в 2001 год. Это «Детройт», когда молодой Паша Дацюк приехал на первый сбор команды. У нас было общее собрание команды, цели на сезон. Наверное, в зале было человек 75, потому что игроки главной команды, фарм-клуб, драфт-пики, приглашенные и так далее.

После собрания ко мне подходит молодой человек и говорит по-русски: «Можно мне ключ от номера? Мне сказал Скотти Боумэн, что я живу с вами». Я говорю: «А ты кто такой?» Он говорит: «Я Паша Дацюк». Говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я приехал попробовать попасть в команду». Я сказал: «Вот бери ключ и иди в номер», — заявил Ларионов в подкасте «PARI с Ларионовым».

Материалы по теме
Павел Дацюк назвал самого комфортного партнёра по звену за свою карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android