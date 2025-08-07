Игорь Ларионов рассказал о знакомстве с Павлом Дацюком в «Детройте»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о знакомстве с бывшим форвардом Павлом Дацюком во время игры за «Детройт Ред Уингз».

«Я, наверное, сейчас вернусь в 2001 год. Это «Детройт», когда молодой Паша Дацюк приехал на первый сбор команды. У нас было общее собрание команды, цели на сезон. Наверное, в зале было человек 75, потому что игроки главной команды, фарм-клуб, драфт-пики, приглашенные и так далее.

После собрания ко мне подходит молодой человек и говорит по-русски: «Можно мне ключ от номера? Мне сказал Скотти Боумэн, что я живу с вами». Я говорю: «А ты кто такой?» Он говорит: «Я Паша Дацюк». Говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я приехал попробовать попасть в команду». Я сказал: «Вот бери ключ и иди в номер», — заявил Ларионов в подкасте «PARI с Ларионовым».