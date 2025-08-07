Подколзин: честно говоря, не соскучился по хоккею, в зал хожу скорее из-за необходимости

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин признался, что не соскучился по хоккею во время межсезонья.

— Уже соскучились по хоккею?

— Честно говоря, нет. Первый раз вышел на лёд 3 или 4 июля, просто для удовольствия. После льда вышел и понял, что пока не соскучился. Сейчас планирую сделать паузу до вылета: ещё покатаюсь в пятницу и потом 5-7 дней отдохну от льда, возможно, чуть больше займусь залом. Хотя и туда хожу скорее из-за необходимости, чем из-за удовольствия. Сейчас ещё почти все разъехались. Гавриков уже уехал, у ребят из КХЛ начались сборы. Остались только мы с Сашей Алексеевым, но и мы скоро вылетаем, — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».