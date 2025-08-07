Артюхин ответил, стоило ли «Куньлуню» прекратить существование, вместо ребрендинга

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин ответил на вопрос, стоило ли «Куньлуню» прекратить существование, вместо ребрендинга. Напомним, сегодня, 7 августа, стало известно, что китайский клуб получил новое название «Шанхай Дрэгонс».

«Стоило ли «Куньлуню» просто прекратить существование? Я считаю, нет. Если есть возможность, пусть играют. Это хорошо, идёт популяризация нашего хоккея, лиги. Если будет конкуренция, для других команд КХЛ это только здорово», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».

Ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».