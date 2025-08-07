Скидки
Артюхин ответил, стоило ли «Куньлуню» прекратить существование, вместо ребрендинга

Артюхин ответил, стоило ли «Куньлуню» прекратить существование, вместо ребрендинга
Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин ответил на вопрос, стоило ли «Куньлуню» прекратить существование, вместо ребрендинга. Напомним, сегодня, 7 августа, стало известно, что китайский клуб получил новое название «Шанхай Дрэгонс».

«Стоило ли «Куньлуню» просто прекратить существование? Я считаю, нет. Если есть возможность, пусть играют. Это хорошо, идёт популяризация нашего хоккея, лиги. Если будет конкуренция, для других команд КХЛ это только здорово», — приводит слова Артюхина «Советский спорт».

Ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арене «Мытищи».

