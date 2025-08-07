Скидки
Исхаков: всем говорил, что приезжаю в КХЛ на два года, а после постараюсь вернуться в США

Исхаков: всем говорил, что приезжаю в КХЛ на два года, а после постараюсь вернуться в США
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал, что после сезона‑2025/2026 постарается вернуться в Северную Америку. В НХЛ форвард выступал за «Нью‑Йорк Айлендерс». В 2024 году хоккеист пополнил состав ЦСКА.

— Не пожалели, что год назад вернулись в Россию?
— Нет, не пожалел. Все «за» и «против» были взвешены ещё тем летом, было принято самое грамотное решение. Конечно, хотелось остаться в Америке, особенно после того как дали возможность поиграть в НХЛ. Но я всем говорил, что приезжаю в КХЛ на два года, а после постараюсь вернуться в Америку. Этот план никуда не делся, не изменился даже после обмена в «Металлург». Поэтому моё решение вернуться в Россию на два года было правильным как для меня, так и для карьеры, — цитирует Исхакова «Матч ТВ».

«Не видел подобного». Исхаков — о разговоре с руководством ЦСКА после 0:7 от «Металлурга»
