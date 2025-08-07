Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выставит клюшку, которой забил рекордный гол в НХЛ, на финале Ovi Cup. Финал Кубка Александра Овечкина состоится в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи».

«Привет, дорогие болельщики! В субботу с 11:00 и до конца мероприятия будет выставлена клюшка, которой я побил рекорд Уэйна Гретцки. У всех будет возможность сфотографироваться. До встречи в субботу», — приводит слова Овечкина телеграм-канал Alex Ovechkin.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.