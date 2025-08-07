Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup

Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выставит клюшку, которой забил рекордный гол в НХЛ, на финале Ovi Cup. Финал Кубка Александра Овечкина состоится в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи».

«Привет, дорогие болельщики! В субботу с 11:00 и до конца мероприятия будет выставлена клюшка, которой я побил рекорд Уэйна Гретцки. У всех будет возможность сфотографироваться. До встречи в субботу», — приводит слова Овечкина телеграм-канал Alex Ovechkin.

В апреле Александр Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

Материалы по теме
Ещё один рекорд Овечкина! Он — первый в истории НХЛ по заработку за карьеру
Ещё один рекорд Овечкина! Он — первый в истории НХЛ по заработку за карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android