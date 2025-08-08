Вратарь Андреянов – третий в топ-5 лучших проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ

Журналист Уэс Кросби в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Коламбус Блю Джекетс» наступающего сезона.
В список вошёл российский голкипер системы ЦСКА Пётр Андреянов, который занял третье место.
«Мы задрафтовали его в 18 лет, и если он приедет в 22 или 23 года, есть надежда, что его путь развития приведёт его прямо в Национальную хоккейную лигу», — заявил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.
Отметим, что первое место занимает форвард университета Мичигана Кэйден Линдстрем, который пропустил практически весь прошлый сезон из-за грыжи межпозвоночного диска.
Полностью топ-5 лучших проспектов «Коламбус Блю Джекетс» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:
1. Кэйден Линдстрем (нападающий);
2. Джексон Смит (защитник);
3. Пётр Андреянов (вратарь);
4. Лука Дель Бель Беллез (нападающий);
5. Джордан Дюме (нападающий).