Вратарь Андреянов – третий в топ-5 лучших проспектов «Коламбуса» по версии сайта НХЛ

Журналист Уэс Кросби в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Коламбус Блю Джекетс» наступающего сезона.

В список вошёл российский голкипер системы ЦСКА Пётр Андреянов, который занял третье место.

«Мы задрафтовали его в 18 лет, и если он приедет в 22 или 23 года, есть надежда, что его путь развития приведёт его прямо в Национальную хоккейную лигу», — заявил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.

Отметим, что первое место занимает форвард университета Мичигана Кэйден Линдстрем, который пропустил практически весь прошлый сезон из-за грыжи межпозвоночного диска.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Коламбус Блю Джекетс» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Кэйден Линдстрем (нападающий);

2. Джексон Смит (защитник);

3. Пётр Андреянов (вратарь);

4. Лука Дель Бель Беллез (нападающий);

5. Джордан Дюме (нападающий).