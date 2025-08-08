«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв прокомментировал ситуацию с «Авангардом». Омский клуб расторг контракт с хоккеистом 19 июля.
— Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?
— Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашёл клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».
— После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?
— Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.
— Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?
— Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, — цитируют Ткачёва «Известия».