«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв прокомментировал ситуацию с «Авангардом». Омский клуб расторг контракт с хоккеистом 19 июля.

— Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?

— Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашёл клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».

— После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?

— Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.

— Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?

— Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, — цитируют Ткачёва «Известия».