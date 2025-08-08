Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»

«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв прокомментировал ситуацию с «Авангардом». Омский клуб расторг контракт с хоккеистом 19 июля.

— Волновались, когда остались без работы за неделю до сборов?
— Это больше не волнение, а просто не очень красивая ситуация. Хорошо, что нашёл клуб. Долго выбирать не пришлось. Рад оказаться в «Металлурге».

— После истории с «Авангардом» пересмотрели отношение к длинным контрактам?
— Не то чтобы пересмотрел. Лига, думаю, должна защищать такие длинные контракты.

— Как это сделать? Что изменить в регламенте, чтобы защитить хоккеистов?
— Честно, не знаю, как это можно сделать. Этой стихии я не касался. В лиге работают хорошие специалисты, думаю, они найдут выход, как защитить контракты игроков, — цитируют Ткачёва «Известия».

Материалы по теме
«Такие баллоны я бегаю в первый раз». Ткачёв — о тренировках у Разина в «Металлурге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android