Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ.

— Я так понимаю, что СКА открывает новую страницу. Пусть нет перемены названия, но есть, например, перемена эмблемы, несколько странная.

Больше всего вопросов вызывает новый курс. Мне показалось, что он выдержан в стиле «Марсельезы» — «Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног». Прежние лидеры отодвинуты, приглашена группа новых хоккеистов и легионеров, некоторые – весьма сомнительные.

На мой взгляд, такая резкая перемена курса является крайне рискованной. СКА – один их стабильных лидеров нашего хоккея, даже в прошлом сезоне, несмотря на результат, воспринимался как один из главных фаворитов. В этом клубе нужна выдержка, кромсать направо и налево не рекомендуется.

— Какой старт ждёте от нового СКА?
— СКА остаётся для всех главным раздражителем. И пока нет уверенности, что за лето СКА не то что усилился, но даже остался на прежних позициях.

Поэтому вполне реалистичным считаю сценарий, когда китайский клуб («Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне будут играть в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата») стартанёт, а СКА дрогнет. Тогда Санкт-Петербург ждёт весёлый сезон – и даже борьба за болельщика, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
СКА объявил о переносе 10 матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026 КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android