Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ.

— Я так понимаю, что СКА открывает новую страницу. Пусть нет перемены названия, но есть, например, перемена эмблемы, несколько странная.

Больше всего вопросов вызывает новый курс. Мне показалось, что он выдержан в стиле «Марсельезы» — «Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног». Прежние лидеры отодвинуты, приглашена группа новых хоккеистов и легионеров, некоторые – весьма сомнительные.

На мой взгляд, такая резкая перемена курса является крайне рискованной. СКА – один их стабильных лидеров нашего хоккея, даже в прошлом сезоне, несмотря на результат, воспринимался как один из главных фаворитов. В этом клубе нужна выдержка, кромсать направо и налево не рекомендуется.

— Какой старт ждёте от нового СКА?

— СКА остаётся для всех главным раздражителем. И пока нет уверенности, что за лето СКА не то что усилился, но даже остался на прежних позициях.

Поэтому вполне реалистичным считаю сценарий, когда китайский клуб («Шанхай Дрэгонс» в новом сезоне будут играть в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата») стартанёт, а СКА дрогнет. Тогда Санкт-Петербург ждёт весёлый сезон – и даже борьба за болельщика, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.