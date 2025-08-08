Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кайл Клиффорд завершил карьеру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Кайл Клиффорд завершил карьеру и займётся развитием игроков «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает Daily Faceoff.

34-летний форвард не выступал в НХЛ с сезона-2022/2023. Последние два сезона он отыграл в «Торонто Марлис» – фарм-клубе «Лифс» в АХЛ. Клиффорд провёл 753 матча в регулярке НХЛ (за «Лос-Анджелес», «Торонто» и «Сент-Луис Блюз»), набрав 144 (66+78) очка при 905 минутах штрафа.

Сообщается, что в «Торонто» Клиффорд присоединится к отделу развития игроков, где также работают бывшие игроки НХЛ Николай Антропов, Джейк Маззин и Патрик О’Салливан.