«Не болельщики же меня выгнали из клуба». Ткачёв — о принципиальности игр с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался на тему принципиальности игр с «Авангардом» — бывшей командой форварда.

— Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнёрами по команде?

— Не то чтобы доказать. В Омске я провёл три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им — неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.

— Поняли реакцию омичей на ваш уход?

— Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них, — цитируют Ткачёва «Известия».