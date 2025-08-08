Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не болельщики же меня выгнали из клуба». Ткачёв — о принципиальности игр с «Авангардом»

«Не болельщики же меня выгнали из клуба». Ткачёв — о принципиальности игр с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался на тему принципиальности игр с «Авангардом» — бывшей командой форварда.

— Вы из тех людей, кто хочет что-то доказать, или матчи с «Авангардом» будут просто встречей с бывшими партнёрами по команде?
— Не то чтобы доказать. В Омске я провёл три года. Болельщики знают, какой я игрок. Доказывать им — неправильно. Но главному тренеру будет приятно доказать. Я буду выходить и играть на команду. Дай бог, забью гол или отдам передачу. Главное, чтобы команда выиграла. У меня уже были моменты, когда переходил из других клубов и пытался что-то доказывать. Со временем понимаешь, что в первую очередь надо доказать не кому-то, а самому себе. Как будет, так будет. Омские болельщики знают, как я играю. Не они же меня выгнали из клуба.

— Поняли реакцию омичей на ваш уход?
— Болельщики писали мне, им было непонятно. Но тренерский штаб, думаю, понимает, что сделал. Теперь эта ответственность на них, — цитируют Ткачёва «Известия».

Материалы по теме
«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android