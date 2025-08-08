Скидки
Хоккей Новости

Журналистка из Вашингтона высказалась об игре Овечкина в следующем сезоне

Журналистка из Вашингтона Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х высказалась об игре российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в следующем сезоне.

«Я определённо верю, что Ови вернётся. Он любит своих товарищей по команде и игру, и пока он чувствует себя хорошо, он будет играть [в «Вашингтоне»]. Думаю, «Кэпс» довольны своим положением и не собираются приобретать хоккеистов просто ради того, чтобы просто приобрести. Будем полагаться на развитие проспектов клуба», — написала Сильбер.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал слова своей супруги Анастасии о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу после окончания предстоящего сезона.

