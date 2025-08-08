Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» объявила о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба

«Лада» объявила о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Правительство Самарской области, хоккейный клуб «Лада» и компания «Полипласт» объявляют о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Этот важный шаг стал возможен благодаря совместным усилиям и желанию поддержать тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие тольяттинского хоккея. Поддержка ветеранов — важный элемент сохранения спортивного наследия и вдохновение для новых поколений игроков и болельщиков. Это станет важным шагом для укрепления связи времён и подчеркнёт значимость каждого, кто стоял у истоков и развивал хоккей в Тольятти», — сказано в сообщении клуба.

«Выплата материальной поддержки — это не только знак благодарности, но и проявление уважения к прошлым достижениям и заслугам наших игроков. Мы ценим труд каждого ветерана, который своим мастерством и преданностью помогал формировать славные традиции «Лады». Совместно с нашими партнёрами – правительством Самарской области и компанией «Полипласт» будем и дальше заботиться о тех, кто делает историю клуба по-настоящему великой», — заявил генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

Материалы по теме
Официально
«Лада» заключила контракт с защитником Артёмом Земчёнком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android