«Лада» объявила о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба

Правительство Самарской области, хоккейный клуб «Лада» и компания «Полипласт» объявляют о начале выплат материальной поддержки ветеранам клуба. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Этот важный шаг стал возможен благодаря совместным усилиям и желанию поддержать тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие тольяттинского хоккея. Поддержка ветеранов — важный элемент сохранения спортивного наследия и вдохновение для новых поколений игроков и болельщиков. Это станет важным шагом для укрепления связи времён и подчеркнёт значимость каждого, кто стоял у истоков и развивал хоккей в Тольятти», — сказано в сообщении клуба.

«Выплата материальной поддержки — это не только знак благодарности, но и проявление уважения к прошлым достижениям и заслугам наших игроков. Мы ценим труд каждого ветерана, который своим мастерством и преданностью помогал формировать славные традиции «Лады». Совместно с нашими партнёрами – правительством Самарской области и компанией «Полипласт» будем и дальше заботиться о тех, кто делает историю клуба по-настоящему великой», — заявил генеральный директор «Лады» Александр Харламов.