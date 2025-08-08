Скидки
Игорь Варицкий назначен на должность генерального менеджера «Шанхай Дрэгонс»

Генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс» назначен Игорь Варицкий. Контракт со специалистом заключён сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Варицкий с 2013 по 2025 год работал генеральным менеджером «Витязя». На протяжении спортивной карьеры с 1988 по 2008 год выступал за «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Северсталь», «Мечел», «Салават Юлаев», «Автомобилист», а также германские клубы «Кассель» и «Ганновер», а в составе сборной России становился чемпионом мира в 1993 году.

«Для меня честь стать частью нового и амбициозного проекта. Клуб поменял не только название и логотип, но и философию, мы сделаем всё возможное для того, чтобы собрать максимально боеспособную и зрелищную команду. Нашим целям и задачам будут соответствовать не только тренерский штаб, но и хоккеисты, а также персонал. В ближайшие дни мы объявим о первых подписаниях, работа по усилению всех линий продолжается», — заявил Варицкий.

