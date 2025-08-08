«Главное, чтобы клуб не висел гирей на КХЛ». Пашков — о «Шанхай Дрэгонс»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался об изменениях в китайском клубе «Шанхай Дрэгонс».

— Как восприняли переименование «Куньлуня» в «Шанхайских Драконов»?

— С одной стороны, можно посмеяться. Тут, как говорится, хоть в лоб, хоть по лбу. Можно сколько угодно придумывать новые названия, главное, чтобы китайский клуб не висел гирей на КХЛ.

И вот тут поговорим о второй стороне. Я так понимаю, что в китайский клуб пришли новые руководители и новые деньги. Переезд из небольших городков типа Мытищ или Балашихи в спортивную столицу страны, в Санкт-Петербург – это первый шаг, который говорит о новых амбициях. Наверное, для КХЛ и для всего нашего хоккея это скорее в плюс.

— Верите в «Драконов»?

— Всё-таки пока в них трудно поверить. До старта чемпионата остаётся меньше месяца, а состава команды мы не знаем. Деньги же на лёд не будут выходить и набирать очки – нужна полноценная подготовка, сборка команды. Пока ничего этого нет, хотя все остальные команды КХЛ уже в строю и готовятся.

Думаю, для новой команды самое главное – уйти от профанации, которой страдал «Куньлунь» в последние годы, и восстановить свою связь с Китаем. Куда это годится, что игроки «Куньлуня» не приглашались в сборную Китая. Для чего тогда вообще был нужен этот хоккейный проект? — цитирует Пашкова Russia-Hockey.