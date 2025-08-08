Скидки
Максим Сушинский рассказал, чего ждёт от «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Максим Сушинский рассказал, чего ждёт от «Авангарда» в новом сезоне КХЛ
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от результатов омского «Авангарда» в новом сезоне КХЛ.

— В КХЛ ещё есть куча команд, которые тоже заявляют свои претензии на Кубок, но чемпионом будет кто‑то один. Кто именно, сейчас сказать невозможно. Но «Авангард» входит в число претендентов на чемпионство.

— Считаете, что омская команда, несмотря на перестройку, сможет добиться серьёзных результатов?
— А что вы называете перестройкой? Они же не взяли молодёжь.

— Тем не менее состав «Авангарда» изменился более чем на половину.
— У них есть регулярный чемпионат, чтобы сыграться, — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

