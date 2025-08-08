Министр спорта Краснодарского края встретился с руководством «Сочи»

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко встретился с руководством «Сочи» и обозначил задачи клубу. Об этом руководитель сообщил в своём телеграм-канале.

Отметим, что новый сезон КХЛ «Сочи» начнёт встречей со «Спартаком» в Москве 7 сентября.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.