Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Министр спорта Краснодарского края встретился с руководством «Сочи»

Министр спорта Краснодарского края встретился с руководством «Сочи»
Комментарии

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко встретился с руководством «Сочи» и обозначил задачи клубу. Об этом руководитель сообщил в своём телеграм-канале.

Отметим, что новый сезон КХЛ «Сочи» начнёт встречей со «Спартаком» в Москве 7 сентября.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182.

Материалы по теме
Максим Рыбин рассказал о своих задачах в тренерском штабе «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android