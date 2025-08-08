Скидки
Владимир Ткачёв высказался о совместной будущей игре с Толчинским за «Металлург»

Аудио-версия:
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв прокомментировал будущую совместную игру с Сергеем Толчинским за магнитогорский клуб.

— Приятно снова оказаться в одной команде с Сергеем Толчинским?
— Да, конечно. С Серёгой мы играли в Омске. Он хороший игрок, который добавит нам мастерства. Главное, чтобы у него всё получилось в «Металлурге». Тренерский штаб, команда и пацаны ему в этом помогут. Сделаем всё для этого.

— Если вспомнить вашу ситуацию с «Авангардом» и прошлый сезон Толчинского в СКА, сейчас вы должны быть злы и мотивированы доказать, на что способны, не так ли?
— Я бы не сказал, что мы особенно мотивированы. Мы стараемся доказывать каждый сезон. Где-то получается, в каких-то моментах — нет. Это хоккей. Каждый игрок заходит в новый сезон с мотивацией показать свой лучший хоккей, — цитируют Ткачёва «Известия».

