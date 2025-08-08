Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он очень плох, худший в нашей группе». Форвард «Вашингтона» Алексей Протас — о брате Илье

«Он очень плох, худший в нашей группе». Форвард «Вашингтона» Алексей Протас — о брате Илье
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал об актуальной форме младшего брата Ильи, который также задрафтован столичным клубом.

— Сейчас в Витебске ты тренируешься с братом. У него тоже есть все шансы попасть в основную команду. В какой он форме, в порядке?
— Нет, он очень плох. Нас трое, он худший в нашей группе (смеётся). Но он — молодец, старается. У него был очень хороший сезон. Сейчас у Ильи будет очень важный этап, он будет стараться закрепиться во взрослом хоккее. Эта предсезонка для него очень ответственная, и он работает. Он должен доказать, что он достоин играть в клубе НХЛ. Лагерь покажет, думаю, всё будет хорошо.

— Заметно, что у вас очень сильная связь. Он прислушивается к тебе?
— Слава богу, что прислушивается. Я даю ему какие-то советы, я ведь тоже хочу помочь. Когда-то тоже проходил этот путь и стараюсь упростить его для брата. Понятно, что легко всё равно не будет. Но пусть хотя бы попроще будет адаптироваться к каким-то бытовым мелочам. Конечно, мы достаточно близки. Это же мой брат, любимый, родной. Я всегда поддерживаю его, и он меня, — приводит слова Протаса Sport5.

Материалы по теме
Алексей Протас рассказал, как несколько месяцев ездил на машине Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android