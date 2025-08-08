Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг встретился с Игорем Шестёркиным

«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг встретился с Игорем Шестёркиным
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.

«Нужен вратарь?» — написал Ротенберг.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

По итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

Материалы по теме
Фото
Роман Ротенберг опубликовал фото с Александром Овечкиным на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android