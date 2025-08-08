«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг встретился с Игорем Шестёркиным

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с российским вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.

«Нужен вратарь?» — написал Ротенберг.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

По итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.