«Это было эмоционально тяжело». Рафиков — о Кубке Гагарина на месте трагедии «Локомотива»

«Это было эмоционально тяжело». Рафиков — о Кубке Гагарина на месте трагедии «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков рассказал о своих чувствах после того, как клуб привёз завоёванный Кубок Гагарина на место трагедии ярославской команды в 2011 году.

— Вы в системе «Локомотива» с 11 лет и уже выступали за ярославскую команду по году, когда случилась трагедия. Как вы её переживали?
— Прекрасно помню этот день, мы вышли после тренировки нашим 95-м годом, и нам сообщили эту новость. Первые эмоции — ты не веришь, думаешь, что это какая-то очень неудачная шутка. Впоследствии потом залезаешь в интернет, читаешь об этом в новостях и понимаешь, что это правда… Сразу шок. Вся команда разбилась. Эмоций никаких не было. Только пустота.

— Когда привезли кубок к небесной команде, какие эмоции испытали?
— Мы привезли кубок на мемориал в Туношне. Это было эмоционально тяжело, но мы очень давно к этому шли и очень хотели привезти кубок именно туда к ребятам. Очень рады, что у нас это получилось, — цитирует Рафикова Sport24.

