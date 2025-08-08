«Он никому не даст проигрывать». Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов — о Кравце

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов высказался о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса».

«С Михаилом Григорьевичем я работал и в Высшей лиге в молодости, и в КХЛ два сезона в «Сочи». Он был помощником Буцаева. Кравец — суперклассный специалист, мотиватор. Когда он ещё сам играл, не любил проигрывать. Поэтому «Барыс» получил классного тренера.

Он никому не даст проигрывать. Несколько лет в «Барысе» идёт чехарда с тренерами, и если ему дадут работать, не будут дёргать, то к концу сезона он создаст боевой коллектив, который способен попадать в плей-офф. Думаю, будут какие-то хорошие подписания, но его немного поздно подписали, потому что рынок игроков уже пустоват. Я уверен, он что-то придумает, как из средних хоккеистов сделать боевой коллектив», — заявил Гаврилов.