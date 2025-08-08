Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он никому не даст проигрывать». Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов — о Кравце

«Он никому не даст проигрывать». Экс-голкипер клубов КХЛ Гаврилов — о Кравце
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов высказался о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера «Барыса».

«С Михаилом Григорьевичем я работал и в Высшей лиге в молодости, и в КХЛ два сезона в «Сочи». Он был помощником Буцаева. Кравец — суперклассный специалист, мотиватор. Когда он ещё сам играл, не любил проигрывать. Поэтому «Барыс» получил классного тренера.

Он никому не даст проигрывать. Несколько лет в «Барысе» идёт чехарда с тренерами, и если ему дадут работать, не будут дёргать, то к концу сезона он создаст боевой коллектив, который способен попадать в плей-офф. Думаю, будут какие-то хорошие подписания, но его немного поздно подписали, потому что рынок игроков уже пустоват. Я уверен, он что-то придумает, как из средних хоккеистов сделать боевой коллектив», — заявил Гаврилов.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион — о назначении Кравца в «Барыс»: клуб вернулся на правильный курс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android