«Лада» заключила контракт с обладателем Кубка Гагарина Егором Рыковым

«Лада» заключила односторонний контракт на один сезон с 28-летним защитником Егором Рыковым. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Дебютировал в системе СКА в сезоне-2013/2014 в молодёжной команде «СКА-1946», прошёл все ступени клубной системы подготовки, сыграв в сезоне-2015/2016 в «СКА-Неве» в ВХЛ, а затем и в основной команде. В 2015 году стал серебряным призёром чемпионата МХЛ. В составе СКА в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. По итогам сезона-2017/2018 стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России. Следующими клубами КХЛ, где сыграл Егор, стали «Сочи», ЦСКА, «Северсталь», «Адмирал», «Авангард» и «Витязь». Всего в КХЛ Егор провёл 350 матчей, где набрал 65 (9+59) очков при показателе полезности «+4».

В 2016 году на молодёжном чемпионате мира стал серебряным призёром, а в 2017-м завоевал бронзу.

В пятом раунде драфта НХЛ 2016 года выбран под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Сезон-2019/2020 провёл в AХЛ в «Хартфорд Вулф Пэк» (фарм-клуб «Нью-Джерси»). В 27 играх набрал 11 (2+9) очков.