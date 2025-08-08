«Трактор» объявил об уходе манекена Германа из клуба

Пресс-служба челябинского «Трактора» объявила об уходе манекена Германа из клуба.

«Благодарим нашего специалиста за стойкость и мужество, за готовность пожертвовать собой ради побед. Это были славные времена. Однажды чёрно-белый — всегда чёрно-белый!» — сказано в сообщении команды.

Видео доступно на странице «Трактора» в социальной сети «ВКонтакте».

«Герман стал настоящим символом побед «Трактора» за последние два сезона. С ним команда добилась больших успехов, завоевав бронзовые и серебряные награды чемпионата КХЛ, а сам тренер заслужил статус живой легенды российских медиа. К сожалению, череда травм и постоянное эмоциональное давление не позволяют ему продолжить карьеру. Желаем нашему герою спокойной хоккейной пенсии и будем рады видеть на домашних матчах чёрно-белых!» — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.