Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» объявил об уходе манекена Германа из клуба

«Трактор» объявил об уходе манекена Германа из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба челябинского «Трактора» объявила об уходе манекена Германа из клуба.

«Благодарим нашего специалиста за стойкость и мужество, за готовность пожертвовать собой ради побед. Это были славные времена. Однажды чёрно-белый — всегда чёрно-белый!» — сказано в сообщении команды.

Видео доступно на странице «Трактора» в социальной сети «ВКонтакте».

«Герман стал настоящим символом побед «Трактора» за последние два сезона. С ним команда добилась больших успехов, завоевав бронзовые и серебряные награды чемпионата КХЛ, а сам тренер заслужил статус живой легенды российских медиа. К сожалению, череда травм и постоянное эмоциональное давление не позволяют ему продолжить карьеру. Желаем нашему герою спокойной хоккейной пенсии и будем рады видеть на домашних матчах чёрно-белых!» — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Материалы по теме
Глотов: «Трактор» — претендент на Кубок Гагарина, мы будем бороться за победу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android