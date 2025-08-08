В Новосибирске состоится турнир памяти Андрея Тарасенко

В Новосибирске в ЛДС «Сибирь» состоится турнир памяти Андрея Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы «Сибирь» имени А.В. Тарасенко.

«Благодаря совместной инициативе хоккейного клуба «Сибирь», Федерации хоккея Новосибирской области и спортивной школы по хоккею «Сибирь» имени А.В. Тарасенко было принято решение о проведении соревнований для юношей до 14 лет.

Турнир пройдёт с 17 по 21 августа — в дальнейшем станет ежегодным. В соревнованиях примут участие шесть команд: «Сибирь»-2012 (Новосибирск), «Авангард» (Омск), «Кузнецкий Лёд» (Новокузнецк), «Металлург» (Новокузнецк), «Трактор» (Челябинск) и «Югра-ЮКИОР» (Ханты-Мансийск)», — сказано в сообщении.

Андрей Тарасенко умер 11 июля 2024 года в возрасте 55 лет.