Гончаров: в некоторых аспектах «Локомотив» Хартли станет сильнее команды Никитина

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров поделился ожиданиями от игры ярославского «Локомотива» под руководством Боба Хартли.

«Локомотив» был лучшим по системе Никитина. Сейчас приходит другой специалист с другим подходом, но у которого тоже есть чемпионская команда за плечами. Это новый опыт для клуба, для системы. В некоторых аспектах «Локомотив» Хартли станет даже сильнее», — приводит слова Гончарова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Хартли возглавлял омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. Под его руководством «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.