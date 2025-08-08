Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гончаров: в некоторых аспектах «Локомотив» Хартли станет сильнее команды Никитина

Гончаров: в некоторых аспектах «Локомотив» Хартли станет сильнее команды Никитина
Комментарии

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров поделился ожиданиями от игры ярославского «Локомотива» под руководством Боба Хартли.

«Локомотив» был лучшим по системе Никитина. Сейчас приходит другой специалист с другим подходом, но у которого тоже есть чемпионская команда за плечами. Это новый опыт для клуба, для системы. В некоторых аспектах «Локомотив» Хартли станет даже сильнее», — приводит слова Гончарова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Хартли возглавлял омский «Авангард» с 2018 по 2022 год. Под его руководством «ястребы» впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.

Материалы по теме
Рябыкин: хоккейная команда Хартли — это часы, у него всё расписано по минутам и секундам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android