Александр Бурмистров заявил, что подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий Александр Бурмистров заявил, что подписал однолетний контракт с «Шанхай Дрэгонс».

– Ваш контракт с «Шанхай Дрэгонс» ещё не объявили, но вы продолжите карьеру там?
– Ещё две недели назад я подписал однолетний контракт. Пока клуб не объявил, видимо, есть какие-то моменты. Сейчас там происходит ребрендинг. Завтра поеду в Санкт-Петербург на сборы.

– Как появился этот вариант? Рассчитывали вообще, что получится найти команду до сезона?
– Конечно, надеялся, что найду команду. Тренировался и готовился. Понимаю, что я ещё могу играть на высоком уровне. Как только на меня вышли, я даже не думал ни о чём, сразу согласился.

– В «Ак Барс» не звали вас?
– Не звали, — цитирует Бурмистрова «БИЗНЕС Online».

В прошлом сезоне форвард провёл за московское «Динамо» восемь игр, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1», в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд.

