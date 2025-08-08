Скидки
«Случайных игроков не будет». Михаил Кравец — о формировании состава «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец рассказал, как ему поступило предложение возглавить казахстанский клуб, и высказался о формировании состава команды.

«Первоначально позвонил генменеджер сборной Казахстана Олег Болякин, сказал, что я рассматриваюсь как кандидат, и спросил, хочу ли я принять участие в построении команды. Затем был звонок от гендиректора «Барыса», меня пригласили на интервью. Я рассказал, что бы я хотел сделать, руководство клуба сказало, что они видят по команде. В конечном итоге меня выбрали, я приехал в Казахстан.

Первая задача — собрать команду. Посмотреть тех игроков, кто играл в «Барысе» в прошлом году, сохранить костяк. Случайных игроков не будет, только те, кто выдержит конкуренцию. Надеюсь, что и укрепимся иностранцами в ближайшее время», — приводит слова Кравца сайт КХЛ.

