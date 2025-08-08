Скидки
Максим Гончаров высказался об уходе Владимира Ткачёва из «Авангарда»

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров прокомментировал уход нападающего Владимира Ткачёва из омского клуба. Напомним, 19 июля «Авангард» расторг контракт с Ткачёвым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешёл в «Металлург».

«Странная ситуация. Владимир не рассчитывал на такую историю. Вы даёте большой контракт игроку, рассчитываете на него, но потом приходит другой тренер, и вы начинаете всё менять. Кто должен подстроиться? Игроки под тренера или тренер под игроков?» — приводит слова Гончарова официальный сайт КХЛ.

29-летний Владимир Ткачёв пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провёл за «Авангард» в КХЛ-2024/2025 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.

«Не очень красивая ситуация». Ткачёв — об уходе из «Авангарда»
