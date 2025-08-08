Скидки
Хоккей

«Душа команды и раздевалки». Защитник «Локомотива» Рафиков — о роли Радулова в плей-офф

«Душа команды и раздевалки». Защитник «Локомотива» Рафиков — о роли Радулова в плей-офф
Комментарии

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о нападающем команды Александре Радулове и оценил его роль во время плей-офф КХЛ. В финале Кубка Гагарина «железнодорожники» победили «Трактор» (4-1), Радулов был признан MVP плей-офф.

— «Локомотив» сохранил чемпионский костяк, в том числе и MVP — Александра Радулова. Насколько этот игрок был важен на льду — мы видели. А что касается раздевалки, действительно ли Александр так заряжал своим рвением команду?
— Думаю, Александр не нуждается в представлении, он и Кубок Гагарина поднимал ранее, и чемпионаты мира выигрывал, и на Олимпиаду ездил. Человек очень заслуженный.

Вне льда он очень классный, дружелюбный, весёлый, энергичный. В этом плане он нам очень помог — заряжал нас своей энергией и подсказывал как на льду, так и вне его. Это душа команды, душа раздевалки.

Наличие такого опытного игрока и было недостающей деталью пазла для победы?
— Ну, раз выиграли, значит, пазл сложился (улыбается), — цитирует Рафикова Sport24.

