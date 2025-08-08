Центральный банк России выпустит памятную серебряную монету, посвящённую хоккею

Банк России 11 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету «Хоккей» номиналом 3 рубля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения двух хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот. Вверху справа по окружности — надпись: «Хоккей».

Фото: Банк России

Отмечается, что данная монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.