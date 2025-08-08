Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Центральный банк России выпустит памятную серебряную монету, посвящённую хоккею

Центральный банк России выпустит памятную серебряную монету, посвящённую хоккею
Комментарии

Банк России 11 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету «Хоккей» номиналом 3 рубля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения двух хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот. Вверху справа по окружности — надпись: «Хоккей».

Фото: Банк России

Отмечается, что данная монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Материалы по теме
«Куньлунь» сменил название, с «Салавата» по суду трясут долги. Итоги дня в хоккее
«Куньлунь» сменил название, с «Салавата» по суду трясут долги. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android