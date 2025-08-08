Максим Рыбин: попадание «Сочи» в плей-офф КХЛ будет шагом вперёд

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин озвучил планы команды на сезон-2025/2026. Ранее клуб представил тренерский штаб на грядущий сезон. Новым главным тренером был назначен Владимир Крикунов.

«Здесь никаких секретов нет. Команда уже много лет не попадает в плей-офф, и задача сделать, я бы не сказал, невозможное. Просто перевернуть страницу, чтобы она была более удачной. Поэтому просто попадание в плей-офф будет шагом вперёд», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В предыдущий раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2018/2019, где уступила «Локомотиву» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина.